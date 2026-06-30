حماة تطلق غداً المرحلة العاشرة من مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري للعام 2026

حماة-سانا

تنفذ مديرية التخطيط والإحصاء في حماة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، المرحلة العاشرة من مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري لعام 2026، وذلك بالتنسيق مع محافظ حماة ومديري المناطق، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي على أن تستمر الأعمال الميدانية حتى 11 آب المقبل.

وأوضح مدير مديرية التخطيط والإحصاء في حماة محمد الشيخ خضر لسانا اليوم الثلاثاء، أن المسح يشمل نحو 2600 أسرة في مدينة حماة وريفها، من خلال زيارات ميدانية ينفذها باحثون مختصون، بهدف جمع بيانات دقيقة تسهم في تقييم واقع الأمن الغذائي ومستوى المعيشة واكتشاف أسباب انعدام الأمن الغذائي وصياغة سياسات مناسبة للقضاء عليه ودعم جهود الحكومة وشركائها في المجال الإنساني في إعداد الخطط والبرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبيّن الشيخ خضر، أن الاستبيان يتناول عدداً من المحاور المتعلقة بالأوضاع المعيشية للأسر، من بينها بيانات الأسرة، والاستهلاك الغذائي، ومصادر الدخل، وآليات التكيف مع نقص الغذاء، والنفقات الأساسية، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى بيانات السكن ومياه الشرب والصرف الصحي، بما يوفر قاعدة معلومات تساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

ودعا الشيخ خضر، الأهالي في مدينة حماة وريفها إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية، والمساهمة في إنجاح هذا المسح الوطني من خلال تقديم المعلومات المطلوبة بكل شفافية، مبيناً أن جميع البيانات التي يتم جمعها تخضع للسرية التامة، وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، وأن المشاركة في المسح طوعية ولا يترتب عليها أي تأثير في فرص الحصول على المساعدات الإنسانية.

وتشمل خطة العمل الميداني ليوم غد الأربعاء زيارة كل من قرى وبلدات ومدن كرناز وطيبة الإمام والزيارة والقرقور والتويم وشيحة حماة وسلمية ورسم العبد وخربة حزور.