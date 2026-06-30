الدفاع المدني يخمد حريقاً في أرض زراعية في ريف مصياف

حماة-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني وشعبة الحراج في مصياف، بالتنسيق مع إدارة المنطقة، من السيطرة على حريق اندلع في أرض زراعية بين قريتي الصومعة وكفر عقيد قبل امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن الفرق عملت على إخماد النيران ومراقبة الموقع بعد دخول الحريق مرحلة التبريد منعاً لتجدد الاشتعال أو توسع رقعته.

وأكد مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مصياف الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة للاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحد من الأضرار حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة استجابت أمس الإثنين لحريق اندلع في أرض زراعية في قرية قبر فضة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة.

وتتعامل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بشكل يومي مع الحرائق التي تندلع في محاصيل زراعية، في مختلف المناطق السورية، ‏في ظل ‏ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.‏