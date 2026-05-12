كلية التربية في جامعة الفرات تنظم مؤتمراً دولياً علمياً للعلوم التربوية والنفسية

دير الزور-سانا

نظمت كلية التربية في جامعة الفرات بمحافظة دير الزور اليوم الثلاثاء، على مدرج ابن البيطار في كلية الزراعة، المؤتمر الدولي العلمي الثاني للعلوم التربوية والنفسية بعنوان “أول التمكن استثمار الممكن”، بمشاركة عدد من الباحثين داخل سوريا وخارجها.

رؤى لتطوير مناهج التربية والتعليم

ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، التحديات المتعلقة بالتعليم وطرح رؤى لتطوير مناهج التربية والتعليم، وآلية توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين البيئة التعليمية، والاطلاع على أحدث الدراسات الأكاديمية.

وتركزت محاور المؤتمر حول المعلم والمتعلم والصحة النفسية، وآلية تطوير المناهج التربوية، وضمان جودتها والبيئة التعليمية في عصر الرقمنة.

وشارك في المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، عدد من الباحثين، حيث طرح المشاركون أبحاثهم، وتمت مناقشتها مع الحضور.

79 باحثاً من سوريا وخارجها

وأوضح عميد كلية التربية والأمين العام للمؤتمر سلمان وزو، في تصريح لمراسل سانا، أن المؤتمر يشارك فيه 79 باحثاً محلياً، وآخرون من دول عربية ودول أخرى كتركيا وماليزيا، معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم البحث العلمي، وتسهم في بناء المجتمع، ولا سيما مع الحاجة لمثل هذه المؤتمرات وخصوصاً في الفترة الحالية.

بدوره، بيّن نائب رئيس جامعة الفرات للشؤون الإدارية والطلابية وعضو اللجنة العليا للمؤتمر محمد الموسى الصالح في تصريح مماثل، أن المؤتمر جاء لتلبية متطلبات الواقع الحالي، وإيماناً بأهمية إعادة الإعمار انطلاقاً من الإنسان، عبر طرح مجموعة من الأبحاث العلمية خلال جلسات متعددة.

من جانبه، أشار الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة كركوك في العراق قحطان عباس الزيدي، إلى أهمية المؤتمر في تبادل الأفكار، وتقديم عدد من التوصيات لخدمة البحوث والمؤتمر، وتعزيز جسور الأخوة بين البلدين، الأمر الذي يعزز العمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية.

وتسعى جامعة الفرات إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، تستند إلى معايير الجودة والبرامج الأكاديمية المعتمدة، سواءً على مستوى التعليم الجامعي أو الدراسات العليا، إضافة إلى تشجيع الطلاب والباحثين على توليد أفكار إبداعية تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.