نصير مزراوي يكشف أسباب فوز منتخب المغرب على هولندا بكأس العالم

مكسيكو-سانا

كشف لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب المغرب نصير مزراوي، أسباب تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم، عقب تخطي عقبة هولندا في المواجهة التي جمعت بينهما فجر اليوم الثلاثاء.

وقال نصير مزراوي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “لم نفقد هدوءنا طوال المباراة، حتى في اللحظات الأخيرة، والدليل أننا لم نلعب التمريرات الطويلة رغم أن الجميع كان يعرف أنهم يدافعون عن تقدمهم بكثافة عالية”.

وأكمل: “في النهاية جاءت كرة رائعة من شمس الدين طالبي، ثم عيسى ديوب أدرك التعادل برأسية مذهلة”.

وأضاف: “كانت مباراة صعبة جداً أمام منافس قوي للغاية، وهولندا أحد أفضل المنتخبات التي يمكن أن تواجهها، وبلا شك هو ينتمي لقائمة أفضل عشرة منتخبات في العالم، ومن المرشحين لتحقيق لقب كأس العالم، ولذلك الطريقة التي نجحنا بها في الفوز تُعد تقديراً كبيراً لمجهودنا كمنتخب وطني”.

وواصل: “سيطرنا أكثر على الكرة في الشوط الثاني، وأعتقد أن ذلك كان أيضاً جزءاً من استراتيجية هولندا، وكانوا يريدون اللعب على الهجمات المرتدة، وتركوا لنا مهمة الاستحواذ على الكرة، لا أقول إن هذا حدث طوال المباراة، لكن ظهر بوضوح في الشوط الثاني”.

واختتم: “خطة هولندا نجحت نوعاً ما، لأنهم سجلوا الهدف الأول من هجمة مرتدة تقريباً، أو يمكن القول: إنها كانت كرة طويلة، ثم لمسة بالرأس، ثم جاء الهدف، ولكننا نجحنا بإنهاء المباراة بالتعادل 1-1 وذهبنا إلى ركلات الترجيح”.

واستطاع المنتخب المغربي التأهل إلى دور الـ16 على حساب هولندا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.