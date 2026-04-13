تحديد موعد مقابلة شفهية للناجحين في الامتحان الوطني الموحد لخريجي الصيدلة من جامعات غير سورية

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد المقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني الموحد لخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير السورية (الدورة الأولى 2026) الموجودين داخل سوريا، وذلك في يومي الأربعاء والخميس القادمين الـ 15 و الـ16 من نيسان الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن المقابلة ستُجرى الساعة العاشرة صباحاً في مبنى الهيئة ضمن تجمع كليات جامعة دمشق في المزة جانب كلية الإعلام، لافتة إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق للناجحين الموجودين خارج الأراضي السورية لإجراء المقابلة.

وبيّنت الهيئة أن محاور الامتحان تتضمن (السموم وعلم تأثير الأدوية، الكيمياء الصيدلانية والدوائية، الكيمياء الغذائية، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، الصيدلانيات، الكيمياء التحليلية، العقاقير والنباتات الطبية، المراقبة الدوائية).

وأشارت إلى أنه سيجري توزيع أسماء الناجحين على يومي امتحان المقابلة، مع ضرورة إحضار المتقدمين الوثائق الشخصية، ووصل الدفع عند التقدم للامتحان.

وكانت الهيئة أصدرت في الـ 11 من شهر نيسان الجاري نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية الدورة الأولى 2026، والذي أجرته في التاسع من الشهر نفسه لأول مرة بشكل رقمي ومؤتمت.