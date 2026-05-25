وزير التعليم العالي: المعيد الموفد داخل سوريا تشمله الزيادة النوعية

دمشق-سانا

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المعيد الموفد داخلياً تشمله الزيادة النوعية، بموجب قانون البعثات العلمية والأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة بموجبه، مشيراً إلى أن الموفدين يمثلون ركيزة أساسية في مستقبل الجامعات السورية.

وحول ما يتم تداوله من تساؤلات واستفسارات تتعلق بوضع المعيدين الموفدين داخلياً ضمن الزيادة النوعية وآليات احتساب مستحقاتهم المالية، أوضح الوزير الحلبي عبر فيسبوك، اليوم الإثنين، أن الوزارة حريصة على توضيح جميع الجوانب المرتبطة بهذا الملف بما يحفظ حقوق المعيدين ويضمن استقرارهم العلمي والمهني.

وبيّن الوزير الحلبي أنه سيتم العمل على توضيح كل الجوانب المتعلقة بالمعيد الموفد داخلياً في التعليمات التنفيذية التفصيلية والخاصة بوزارة التعليم العالي وكوادرها ممن لم تشملهم التعليمات السابقة، وذلك وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما ينسجم مع طبيعة مهامه العلمية والأكاديمية خلال فترة الإيفاد.

وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مباشر، وتعمل على معالجة أي التباس أو خلط قد يحصل في تفسير التعليمات التنفيذية الأخيرة المتعلقة بالمرسوم رقم /68/، بما يضمن الوضوح والإنصاف لجميع المشمولين، وهي حريصة على توفير البيئة الداعمة للمعيدين الموفدين بما يمكنهم من متابعة مسيرتهم العلمية وخدمة مؤسسات التعليم العالي بكفاءة وتميز.

وكانت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنتا أمس الأول السبت، في بيان ‏مشترك اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادات ‏النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في ‏سوريا.‏