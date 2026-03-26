الجامعة الافتراضية السورية تسجّل رقماً قياسياً بقبول أكثر من 26 ألف طالب

دمشق-سانا

سجلت الجامعة الافتراضية السورية رقماً قياسياً جديداً بقبول أكثر من 26 ألف طالب وطالبة في مفاضلة خريف (F26) بنسبة 78 بالمئة من المتقدمين المستكملين أوراقهم، في أكبر عملية استيعاب تشهدها الجامعة منذ تأسيسها.

وأوضحت الجامعة في إعلانها، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن توزيع المقبولين على البرامج جاء على النحو الآتي:

المعاهد:

-المعهد التقاني للإدارة الهندسية والرقمنة: 3 آلاف طالب وطالبة.

-المعهد التقاني للحاسوب: 3 آلاف طالب وطالبة.

-المعهد التقاني لإدارة الأعمال: 4 آلاف طالب وطالبة.

-المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية: 2000 طالب وطالبة.

الإجازات الجامعية:

-برنامج الإجازة في الهندسة المعلوماتية: 2200 طالب وطالبة.

-برنامج الإجازة في تقانة المعلومات: 2350 طالباً وطالبة.

-برنامج الإجازة في تقانة الاتصالات: 700 طالب وطالبة.

-برنامج الإجازة في علوم الإدارة: 1800 طالب وطالبة.

-برنامج الإجازة في إدارة الموارد البشرية (برنامج مطلق حديثاً): 600 طالب وطالبة.

-برنامج الإجازة في الإعلام والاتصال: 1220 طالباً وطالبة.

-برنامج الإجازة في الحقوق: 2200 طالب وطالبة.

-برنامج الإجازة في الإدارة السياحية والفندقية: ألف طالب وطالبة.

-دبلوم التأهيل التربوي: 800 طالب وطالبة.

الماجستير:

-ماجستير التأهيل والتخصص في الإدارة الصحية: 72 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة المنظمات غير الحكومية: 85 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة التقانة: 32 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في الجودة: 55 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في علوم الحاسوب: 50 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال: 300 طالب وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في التعليم الطبي: 14 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في تقانات الشبكات: 41 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص التربوي في دمج التكنولوجيا في التعليم: 90 طالباً وطالبة

-ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي الإنساني: 246 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في المعلوماتية الحيوية: 33 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة ونمذجة معلومات البناء: 117 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في اللسانيات التطبيقية: 42 طالباً وطالبة.

-ماجستير التأهيل والتخصص في الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية: 16 طالباً وطالبة.

-ماجستير الدراسات العليا في علوم الويب والذكاء الصنعي (برنامج محدّث): 60 طالباً وطالبة.

وأشارت الجامعة إلى أنها بصدد طرح برامج جديدة ضمن مفاضلة ربيع 2026، تشمل:

-الإجازة في هندسة المدن الذكية.

-ماجستير التأهيل والتخصص في نمذجة المباني التراثية.

-ماجستير التأهيل والتخصص في التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة التنمية.

وكانت الجامعة أصدرت، أمس الأول الثلاثاء، نتائج مفاضلتها للفصل الدراسي خريف 2025 (F25)، وذلك للطلاب الجدد في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، إضافة إلى برامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي.

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة تأسّست عام 2002،‏ وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.