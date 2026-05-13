التربية تشدد على الانضباط داخل المراكز الامتحانية وتحدد مخالفات الغش ‏وعقوباتها

دمشق-سانا
دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات الامتحانية خلال فترة الامتحانات العامة المقررة في حزيران القادم، مؤكدة أن احترام الأنظمة داخل المراكز الامتحانية يشكل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوعي بالتعليمات الامتحانية يعكس مسؤولية الطالب وحرصه على مستقبله الدراسي، محذرةً من أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى الحرمان من الدورة الامتحانية أو الإحالة إلى القضاء وفق الأنظمة النافذة.
وبينت الوزارة، أن المخالفات تشمل إدخال أوراق أو كتب معدة للغش، واستخدام الأجهزة التقنية داخل القاعات الامتحانية، وتبادل أوراق الإجابة أو نسخ الإجابات من مصادر خارجية، إضافة إلى كتابة المعلومات على اليد أو الجسم.
عقوبات تصل إلى الحرمان والإحالة للقضاء
كما حذرت من الإساءة اللفظية أو الجسدية للمراقبين، أو طمس الاسم والرقم الامتحاني، أو انتحال الشخصية عبر تقديم شخص آخر الامتحان بدلاً من الطالب، مشيرةً إلى أن العقوبات تتراوح بين منح الطالب علامة “الصفر” في المادة والحرمان من دورة أو دورتين امتحانيتين، وصولاً إلى الإحالة للقضاء في الحالات الجسيمة.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بالتعليمات يسهم في تعزيز نزاهة العملية الامتحانية، وتوفير أجواء مستقرة ومنظمة داخل المراكز الامتحانية، داعيةً الطلاب إلى الاعتماد على الدراسة والاجتهاد وتجنب أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على مستقبلهم التعليمي.
وتندرج هذه التوجيهات في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم في سوريا لإجراء الامتحانات العامة للعام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 4 من حزيران المقبل.
وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في الـ 6 من حزيران 2026، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة ومنع حالات الغش والإخلال بالنظام الامتحاني.