التربية تشدد على الانضباط داخل المراكز الامتحانية وتحدد مخالفات الغش ‏وعقوباتها

دمشق-سانا‏

دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات ‏الامتحانية خلال فترة الامتحانات العامة المقررة في حزيران القادم، مؤكدة ‏أن احترام الأنظمة داخل المراكز الامتحانية يشكل ضمانة أساسية لتحقيق ‏العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام ‏اليوم الأربعاء، أن الوعي بالتعليمات الامتحانية يعكس مسؤولية الطالب ‏وحرصه على مستقبله الدراسي، محذرةً من أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى ‏عقوبات تصل إلى الحرمان من الدورة الامتحانية أو الإحالة إلى القضاء وفق ‏الأنظمة النافذة.‏

وبينت الوزارة، أن المخالفات تشمل إدخال أوراق أو كتب معدة للغش، ‏واستخدام الأجهزة التقنية داخل القاعات الامتحانية، وتبادل أوراق الإجابة أو ‏نسخ الإجابات من مصادر خارجية، إضافة إلى كتابة المعلومات على اليد أو ‏الجسم.‏

عقوبات تصل إلى الحرمان والإحالة للقضاء

كما حذرت من الإساءة اللفظية أو الجسدية للمراقبين، أو طمس الاسم والرقم ‏الامتحاني، أو انتحال الشخصية عبر تقديم شخص آخر الامتحان بدلاً من ‏الطالب، مشيرةً إلى أن العقوبات تتراوح بين منح الطالب علامة “الصفر” ‏في المادة والحرمان من دورة أو دورتين امتحانيتين، وصولاً إلى الإحالة ‏للقضاء في الحالات الجسيمة.‏

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالتعليمات يسهم في تعزيز نزاهة العملية ‏الامتحانية، وتوفير أجواء مستقرة ومنظمة داخل المراكز الامتحانية، داعيةً ‏الطلاب إلى الاعتماد على الدراسة والاجتهاد وتجنب أي ممارسات مخالفة قد ‏تؤثر على مستقبلهم التعليمي.‏

وتندرج هذه التوجيهات في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم في ‏سوريا لإجراء الامتحانات العامة للعام الدراسي 2025-2026، حيث من ‏المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 4 من ‏حزيران المقبل.‏

وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة ‏إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في الـ 6 من حزيران 2026، وسط إجراءات ‏تنظيمية تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة ومنع حالات الغش ‏والإخلال بالنظام الامتحاني.‏