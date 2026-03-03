مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات جديدة لتنظيم أوضاع الجامعات والطلبة في سوريا

دمشق-سانا

اتخذ مجلس التعليم العالي، خلال اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، مجموعة من القرارات التي تعالج عدداً من الملفات الأكاديمية ذات الأولوية، بما يعزز استقرار العملية التعليمية، ويصون حقوق الطلبة السوريين.

وتضمنت قرارات المجلس التي تلقت سانا نسخة فيما يخص ملف الجامعات التركية – جامعة غازي عنتاب

⁠اعتماد كليات ومعاهد فروع جامعة غازي عنتاب في مواقع عملها الحالية ككليات تابعة لجامعة حلب.

⁠اعتماد الخطط الدراسية، واللوائح الداخلية المطبقة في الكليات والمعاهد التابعة.

⁠اعتبار الشهادات الصادرة عن هذه الكليات والمعاهد معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية.

⁠السماح للخريجين بالتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا وفق الضوابط النافذة.

⁠ضم المعاهد التابعة للفروع إلى إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني أصولاً.

⁠تسوية أوضاع العاملين الإداريين والتعاقد معهم أصولاً.

⁠تسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية (التدريسية والفنية)، والتعاقد معهم للعمل في جامعة حلب وفق الأسس المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

⁠العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة غازي عنتاب لاستمرار التعاون العلمي بينها وبين جامعة حلب.

وفي ملف الجامعات التركية – جامعة العلوم الصحية والمعهد العالي للخدمات الصحية قرر المجلس

⁠تسوية أوضاع العاملين الإداريين والتعاقد معهم، وفق الأنظمة المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

⁠اعتبار الشهادات الصادرة عن هذه المعاهد معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية (حيث لم يتخرج أحد من كلية الطب).

اعتماد الخطط الدراسية واللوائح الداخلية المطبقة في الكلية والمعهد العالي للخدمات الصحية.

تسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية (التدريسية والفنية) من حاملي الجنسية السورية.

⁠نقل الطلاب المقبولين في الطب البشري إلى الكليات المماثلة في الجامعات السورية.

نقل طلاب المعهد إلى المعاهد الطبية والصحية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، بما يتوافق مع اختصاصاتهم وفق أنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ملف جامعة الشرق في الرقة، تضمنت قرارات المجلس ما يلي

⁠دمج كليات ومعاهد جامعة الشرق مع جامعة الفرات – فرع الرقة.

اعتبار الشهادات الصادرة عن هذه الكليات والمعاهد معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية.

تسوية أوضاع العاملين الإداريين والتعاقد معهم أصولاً.

⁠تسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية (التدريسية والفنية)، والتعاقد معهم للعمل في جامعة حلب، وفق الأسس المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

⁠تسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية للطلبة والكوادر، بما يضمن حقوقهم واستمرارية مسيرتهم التعليمية.

العمل على مواءمة الخطط الدراسية والهياكل التنظيمية، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في سياق رؤية متكاملة تهدف إلى معالجة التحديات القائمة، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة واستقرار، وسيتم الإعلان تباعاً عن كل التفاصيل التنفيذية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الدورية أمس الأحد برئاسة الوزير الحلبي، وناقش عدداً من القضايا التي تلامس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.