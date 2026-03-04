الجامعة الافتراضية السورية تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب القدامى

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الأربعاء، بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2025 (ٍS25) للطلاب القدامى، في كل البرامج عدا برامج (الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي والماجستير) دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة أو مراكز النفاذ، وذلك لغاية يوم الأحد المقبل 8/3/2026.

وأوضحت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أنه يمكن للطلاب داخل سوريا والمقيمين خارجها دفع رسوم ‏التسجيل عبر “شام كاش”، والمؤسسة العامة للبريد في كل المحافظات السورية نقداً، والمصرف التجاري السوري نقداً.

كما يمكن للطلاب ‏المقيمين خارج سوريا أو من غير السوريين الدفع المباشر باليورو والدولار عن طريق المصرف التجاري، أو شركة الفؤاد، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء ولغاية يوم الإثنين 9/3/2026.

يذكر أن الجامعة الافتراضية السورية جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002، ‏وتضم عدة اختصاصات، الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.