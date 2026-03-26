جامعة دمشق تطلق برنامجاً تخصصياً في التعامل مع الصدمات النفسية

دمشق-سانا

تُطلق وحدة الإرشاد الجامعي والدعم النفسي وكلية التربية في جامعة دمشق، بالتعاون مع المنظمة الألمانية السورية “DSV”، برنامجاً تدريبياً تخصصياً في التعامل مع الصدمات النفسية، وذلك خلال الفترة المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الكفاءات المهنية للاختصاصيين النفسيين، وتطوير مهاراتهم في تقديم تدخلات قائمة على الدليل العلمي للتعامل مع الصدمات، ويستهدف العاملين في المجال النفسي من طلاب الدراسات العليا وخريجي التخصصات ذات الصلة.

200 ساعة تدريبية لتعزيز المهارات العملية

وأوضح مدير الوحدة الدكتور مازن الشماط في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات رئاسة الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال برامج أكاديمية وتدريبات عملية وميدانية، مشيراً إلى أن مدة التدريب تمتد لسبعة أشهر بمعدل أسبوع شهرياً، ويتضمن 200 ساعة تدريبية نظرية وتطبيقية، إضافة إلى 30 ساعة إشراف عملي على الحالات بإشراف متخصصين.

وقال الشماط: إن البرنامج مخصص للعاملين في المجال النفسي وأعضاء الهيئة التدريسية، مع تخصيص مقاعد محددة لطلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بهدف إعداد كوادر متخصصة وقادرة على العمل الميداني بكفاءة.

التعافي بطرق علمية وفعّالة

وأضاف الشماط: إن تصميم البرنامج يركز على تمكين الاختصاصيين من التعامل مع الصدمات النفسية، ومساعدة المتضررين على التعافي بطرق علمية وفعّالة، في ظل مجتمع تأثر لسنوات بآثار الحرب.

ودعت الجامعة الراغبين بالتسجيل إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج عبر الرابط الإلكتروني، وتعبئة نموذج التسجيل، مبينة أن التسجيل مستمر لمدة عشرة أيام من تاريخه.

يذكر أن وحدة الإرشاد الجامعي والدعم النفسي في جامعة دمشق أُحدثت عام 2023 بقرار من مجلس الجامعة، لتقديم خدمات نفسية متكاملة ومجانية لطلاب الجامعة والعاملين فيها، ويشرف عليها أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصون، ومع تزايد الطلب تم افتتاح فرع ثانٍ في المدينة الجامعية، مع خطط للتوسع وافتتاح فروع إضافية.