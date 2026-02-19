وزير التعليم العالي: قرارات مرتقبة لمعالجة ملفات استراتيجية تعزّز بنية القطاع الأكاديمي

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أن جملة من الملفات الاستراتيجية التي تمسّ بنية القطاع الأكاديمي ومساره التطويري تحظى بمتابعة مباشرة وأولوية قصوى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات مهمة في هذا السياق خلال جلسة مجلس التعليم العالي المرتقبة.

وأوضح الوزير الحلبي، في تصريح له اليوم الخميس، أن مسابقات تعيين أعضاء الهيئات التدريسية والفنية تأتي في مقدمة هذه الملفات، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة الكوادر الجامعية والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي، بما ينسجم مع متطلبات التطوير الأكاديمي.

وبيّن الوزير الحلبي أن الوزارة تولي عناية خاصة لملف الطلاب خريجي الجامعات في الجمهورية اللبنانية، حيث تجري متابعة أوضاعهم ضمن الأطر القانونية والأكاديمية الناظمة، بما يضمن صون حقوقهم وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وفي إطار تنظيم الواقع الجامعي، أشار الحلبي إلى متابعة ملف جامعة الشرق وآليات دمجها بفرع جامعة الفرات في الرقة، بما يكفل استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية.

وحول الجامعات التركية العاملة في الشمال السوري، أوضح الوزير أنه تم تسلّم تقرير اللجنة المتخصصة حول ذلك، وهو قيد الدراسة حالياً تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن التعليمات التنفيذية خلال جلسة مجلس التعليم العالي القادمة، وذلك ضمن رؤية مؤسساتية واضحة تنطلق من الثوابت الوطنية وتضع مصلحة الطلبة وجودة المخرجات التعليمية في صدارة الأولويات.

وفيما يتعلق بالمفاضلة الموحدة للكليات الطبية، أكد الوزير الحلبي أن التحضيرات الفنية والتنظيمية مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة، نظراً لطبيعة الملف المشترك وحساسيته الأكاديمية والمهنية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد المفاضلة وآلياتها فور استكمال الجاهزية اللازمة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والانضباط.

وبين الوزير إلى أن مجلس التعليم العالي سيعقد جلسته الدورية خلال الأيام العشرة المقبلة، ومن المتوقع أن تصدر عنه قرارات مهمة تتصل بهذه الملفات وغيرها، في إطار تعزيز الحوكمة الجامعية وتسريع وتيرة المعالجة واتخاذ القرار.

وختم الحلبي بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بروح المسؤولية الوطنية، وبإرادة واضحة لتطوير مؤسساتها الجامعية وترسيخ الثقة بها، بما يضمن مستقبلاً أكاديمياً راسخاً لأبنائها الطلبة.

وتشهد منظومة التعليم العالي في سوريا مرحلة تنظيمية تتسم بتركيز متزايد على معالجة الملفات الأكاديمية العالقة وتعزيز كفاءة البنية الجامعية، في إطار توجه يستهدف ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتحديث آليات العمل الأكاديمي والإداري.