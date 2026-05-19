وزير التربية يبحث مع نظيريه الأردني والتركي في لندن سبل تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات

بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو مع نظيريه الأردني عزمي محافظة والتركي يوسف تكين في لندن اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي للتعليم 2026 الذي تستضيفه العاصمة البريطانية خلال الفترة الممتدة بين الـ 17 والـ 20 من أيار الجاري.



وخلال لقائه الوزير الأردني، استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية في المجال التعليمي، وبحثا آليات توسيع التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات التربوية الناجحة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في البلدين.



كما ناقش الوزير تركو خلال لقائه الوزير التركي، الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم، والمحاور الرئيسية المطروحة ضمن المنتدى، ولا سيما التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، إضافة إلى أهمية استمرار التنسيق الدولي وتبادل الرؤى والخبرات بما يدعم تحديث الأنظمة التعليمية ويخدم مصلحة الطلاب والمؤسسات التربوية.



وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحديث المناهج، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.



ويشارك في المنتدى وفد سوري يضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إلى جانب وزير التربية والتعليم، وعدداً من المعاونين والمسؤولين.



وكان الوفد السوري عقد أمس الإثنين سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين دوليين، لبحث تعزيز التعاون في مجالات التعليم وبناء القدرات البشرية ودعم مشاريع التعافي التربوي.