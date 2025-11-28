وزارة التربية السورية تدعو طلاب الثانوية العامة لمتابعة ندوات شرح الأسئلة الامتحانية

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم اليوم، طلاب شهادة التعليم الثانوي بفرعيه ” العلمي والأدبي” إلى متابعة ندوات خاصة لشرح قوالب الأسئلة الامتحانية لدورة 2026، والرد على استفساراتهم في جميع المواد عبر البث المباشر.

موعد بث الندوات

بينت الوزارة، وفق منشور لها عبر قناتها على التلغرام، أن الندوات سيبدأ بثها من يوم الإثنين المقبل في الـ 1 من كانون الأول القادم، حيث يقدمها الموجهون التربويون الأوائل الاختصاصيون في الوزارة، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك والتلغرام” الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

ولفتت الوزارة إلى أن الدرس الأول سيكون الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين، في مادتي “التربية الإسلامية والتربية المسيحية”.

وبين مدير المكتب الاعلامي بالوزارة حمزة حورية، وفي تصريح لمراسلة سانا، أن جدول برنامج الندوات سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وكان وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو ناقش في الـ 19 من الشهر الجاري، مع عدد من الموجهين التربويين الأوائل الاختصاصيين، المستجدات المتعلقة بالعملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الحالي.

فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية في الـ 30 من أيلول الماضي، قراراً ألغت بموجبه العمل بنظام الاختبارات المؤتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، واعتماد نظام اختبارات متكامل وشامل يتضمن في بنيته أسئلة مقالية وموضوعية، بما يكفل قياساً أدق لمستوى التحصيل العلمي، وتنمية التفكير التحليلي والنقدي لدى الطلاب.