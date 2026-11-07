نشطاء هولنديون يقتحمون موقعاً لشركة مايكروسوفت في أمستردام

أمستردام-سانا

اقتحم مئات النشطاء موقع بناء مركز بيانات تابعاً لشركة مايكروسوفت في حي سلوتردايك بالعاصمة الهولندية أمستردام، احتجاجاً على التوسع في إنشاء مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى توقف أعمال البناء.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن نشطاء من منظمتي “جيف تيغينغاس” و”فوسيلفري” شاركوا في الاحتجاج ورفعوا شعارات مناهضة للشركة، منتقدين الاستهلاك الضخم للطاقة والمياه الذي تتطلبه هذه المنشآت، فضلاً عن مخاوف من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات العسكرية.

ووفقاً لتقارير إعلامية اعتقلت الشرطة الهولندية ما بين 150 و200 محتج، فيما غادر آخرون الموقع طواعية.

وتأتي هذه التحركات ضمن حملة احتجاجية أوروبية تستمر يومين، دعا إليها تحالف “أوقفوا مراكز البيانات الملوثة”، للمطالبة بوقف مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، محذراً من تداعياتها البيئية والاجتماعية.

يشار إلى أن مراكز البيانات تشهد توسعاً متسارعاً عالمياً مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إذ تتطلب هذه المنشآت كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل الخوادم، فضلاً عن المياه اللازمة لتبريد المعدات.

وأثار هذا التوسع مخاوف بيئية متزايدة، وخصوصاً في ظل استمرار اعتماد أجزاء من قطاع الطاقة على الوقود الأحفوري، إلى جانب تأثيرات محتملة على الموارد المائية والمجتمعات المحيطة.