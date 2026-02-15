جلسة جامعية في معرض دمشق للكتاب تناقش اللامركزية وإدارة الأداء في القطاع العام‏

‏‏دمشق-سانا

‏نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم الأحد، جلسة حوارية تضمنت محاضرتين؛ الأولى بعنوان “نحو نظام إدارة أداء فعّال في القطاع العام”، والثانية “تطبيق اللامركزية في سوريا”.

وخلال محاضرته، أكد الدكتور أيهم أسد من معهد الإدارة العامة أن اللامركزية الإدارية تُعد وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، وهي الشرط اللازم والضروري لنجاح التنمية المحلية.

وأوضح أسد أن اللامركزية تعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتقرّب المؤسسات من المواطنين، وتمنح الحكومة المركزية رؤية أوضح للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مختلف المناطق، كما تسهم في توفير موارد ذاتية للتنمية عبر إدارة المرافق محلياً، وتخفيف العبء عن السلطات المركزية، والحد من البيروقراطية، ورفع جودة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

وفي المحاضرة الثانية، تناول الدكتور حيان بركات مفهوم إدارة الأداء وسبل تطويره، موضحاً الفرق بين إدارة الأداء وتقييم الأداء، ومستعرضاً واقع تقييم الأداء في القطاع العام السوري.

وتطرّق بركات إلى آليات إدارة الأداء ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وما يتطلّبه من نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية، يضمن تحسين كفاءة المؤسسات العامة ورفع مستوى الخدمات.

ويواصل معرض دمشق الدولي للكتاب فعالياته الثقافية عبر برنامج غني بالمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية وتوقيع الإصدارات الجديدة، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من الزوار والمهتمين.