جامعة دمشق: بدء التقديم للمشاركة في “قمة طلاب المتوسط 2026”

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق، عن بدء التقديم للمشاركة في “قمة طلاب البحر المتوسط 2026” التي ينظمها اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED، وشبكة الطلبة Erasmus Student Network، بدعم من جامعة Urbino Carlo Bo في إيطاليا.

وأوضح الإعلان الذي نشرته الجامعة على صفحتها في فيسبوك يوم أمس السبت، أن القمة ستعقد في جامعة أوربينو بإيطاليا، من الـ 22 وحتى الـ 24 من أيلول 2026، في حين ينتهي التقديم في الأول من حزيران 2026، وبيَّن أن على الراغبين في التقدم إرسال بريد إلكتروني مرفق بملف PDF.

وحسب إعلان الجامعة، تهدف القمة إلى جمع طلاب من ضفتي المتوسط، لتعزيز الحوار الثقافي والوعي المتبادل بين طلاب المنطقة المتوسطية، وتطوير مهارات الحوار بين الثقافات والقيادة والعمل الجماعي، وتبادل الخبرات، والعمل المشترك على التحديات المجتمعية والأكاديمية.

كما تهدف إلى تمكين الطلاب من لعب دور فاعل في دعم تدويل جامعاتهم، وتعزيز بيئات جامعية شاملة، وبناء شبكة علاقات طلابية متوسطية طويلة الأمد، وصياغة توصيات تُرفع إلى صناع القرار على المستويات الوطنية والدولية.

وتستهدف القمة، طلاباً شاركوا سابقاً في برامج Erasmus+ ICM أو برامج حراك دولية أخرى، وأعضاء منظمات طلابية أو مجتمع مدني قادرين على إحداث أثر مضاعف داخل الجامعة.

وقمة طلاب المتوسط، هي مبادرة وتجمع أكاديمي سنوي، يهدف إلى جمع عشرات الطلبة المتميزين من مختلف الجامعات الأعضاء، حيث تتكفل الجامعات عادةً بتغطية تكاليف الترشيح والسفر للمشاركين المختارين.