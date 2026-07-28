الزيدي يدعو لشراكة اقتصادية عراقية تركية

بغداد-سانا‏

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي امتلاك العراق وتركيا فرصاً واسعة ‏لبناء شراكات اقتصادية مهمة في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده اختارت طريق الاستقرار ‏والإصلاح والتنمية لبناء اقتصاد قوي ودولة فاعلة.‏

وقال الزيدي في مقال نشرته وكالة الأناضول التركية، اليوم الثلاثاء: إن العلاقات بين ‏العراق وتركيا خلال العقود الماضية ركزت على ملفات الأمن والمياه والتجارة وحركة ‏الحدود، داعياً إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة تقوم على تحويل التحديات المشتركة إلى ‏فرص للتنمية والازدهار.‏

وأوضح أن تركيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وموقعاً استراتيجياً وخبرة في مجالات ‏البنية التحتية والطاقة والنقل، معتبراً أن إمكانات البلدين تتجاوز الحدود المشتركة لتشكل ‏أساساً لشراكة اقتصادية واسعة.‏

وأشار إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة لتحويل الموقع الجغرافي للعراق وتركيا ‏إلى قيمة اقتصادية تربط الخليج وآسيا وأوروبا، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على نقل ‏البضائع، بل يسهم في إنشاء مناطق صناعية وفرص استثمارية وتوفير فرص عمل.‏

وشدد الزيدي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والمياه والطاقة، ‏لافتاً إلى أن التنمية والاستقرار يتطلبان تعاوناً قائماً على المصالح المتبادلة والتكامل ‏الإقليمي.‏

يشار إلى أن مشروع طريق التنمية هو ممر استراتيجي بري وسككي لنقل البضائع عبر ‏الأراضي العراقية، يربط ميناء الفاو الكبير جنوباً بالحدود التركية شمالاً، بهدف وصل ‏الخليج العربي وأسواق آسيا بأوروبا.‏

ويصل الزيدي اليوم الثلاثاء إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع تلبية لدعوة الرئيس ‏رجب طيب أردوغان.‏