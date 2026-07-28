الزيدي يدعو لشراكة اقتصادية عراقية تركية

بغداد-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي امتلاك العراق وتركيا فرصاً واسعة لبناء شراكات اقتصادية مهمة في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده اختارت طريق الاستقرار والإصلاح والتنمية لبناء اقتصاد قوي ودولة فاعلة.
وقال الزيدي في مقال نشرته وكالة الأناضول التركية، اليوم الثلاثاء: إن العلاقات بين العراق وتركيا خلال العقود الماضية ركزت على ملفات الأمن والمياه والتجارة وحركة الحدود، داعياً إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة تقوم على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص للتنمية والازدهار.
وأوضح أن تركيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وموقعاً استراتيجياً وخبرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، معتبراً أن إمكانات البلدين تتجاوز الحدود المشتركة لتشكل أساساً لشراكة اقتصادية واسعة.
وأشار إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة لتحويل الموقع الجغرافي للعراق وتركيا إلى قيمة اقتصادية تربط الخليج وآسيا وأوروبا، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على نقل البضائع، بل يسهم في إنشاء مناطق صناعية وفرص استثمارية وتوفير فرص عمل.
وشدد الزيدي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والمياه والطاقة، لافتاً إلى أن التنمية والاستقرار يتطلبان تعاوناً قائماً على المصالح المتبادلة والتكامل الإقليمي.
يشار إلى أن مشروع طريق التنمية هو ممر استراتيجي بري وسككي لنقل البضائع عبر الأراضي العراقية، يربط ميناء الفاو الكبير جنوباً بالحدود التركية شمالاً، بهدف وصل الخليج العربي وأسواق آسيا بأوروبا.
ويصل الزيدي اليوم الثلاثاء إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.