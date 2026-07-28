ارتفاع حركة الملاحة عبر باب المندب وسط آمال بالتهدئة بين واشنطن وطهران

photo 2026 07 28 11 53 21 ارتفاع حركة الملاحة عبر باب المندب وسط آمال بالتهدئة بين واشنطن وطهران

نيودلهي-سانا

ارتفعت حركة مرور السفن عبر مضيق باب المندب إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أيام، وسط مؤشرات على تحسن حركة الملاحة مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيانات لشركة “كبلر”.

وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة “رويترز” أن 28 سفينة عبرت المضيق، بينها أربع ناقلات نفط دخلت البحر الأحمر، فيما بقيت الحركة عبر مضيق هرمز عند مستويات منخفضة.

وأشارت البيانات إلى أن حركة المرور عبر باب المندب لا تزال أقل من أعلى مستوى يومي مسجل خلال الشهر الجاري، والذي بلغ 46 سفينة في 14 تموز.

ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، مع تحذيره من استئناف العمليات العسكرية في حال تعثر المحادثات.

وفي المقابل، سجل مضيق هرمز مرور ست سفن فقط أمس الإثنين، وسط استمرار انخفاض حركة الملاحة عبر الممر البحري الحيوي.

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