مباحثات نقابية سورية – تركية في دمشق لتأطير العمل النقابي المشترك وحماية حقوق العمال
حسياء الصناعية.. توسع في الاستثمار والبنية التحتية يمهد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي
مستشار وزير الزراعة لـ سانا: تطوير الإنتاج الزراعي وتأهيل الكوادر أساس تعزيز الأمن الغذائي
إنتاج وفير للمحاصيل الصيفية في زاكية بريف دمشق.. والفلاحون يطالبون بدعم الزراعة
مشاركون في معرض ومؤتمر قطاعات الزراعة والغذاء: تكامل الجهود لدعم الأمن الغذائي في سوريا
جامعة حلب تناقش تجربة كوريا الجنوبية في إعادة البناء والنهوض الاقتصادي
من المعرض الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة.. شركات عربية تعرض منتجاتها وتبحث عن شراكات
وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غرق سيارة في مدينة الكسرة بريف دير الزور الغربي
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