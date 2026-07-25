السفير الإيطالي: التبادل التجاري لنباتات الزينة خطوة لتعزيز التعاون مع سوريا

دمشق-سانا

أكد السفير الإيطالي في ‌‏‌‏سوريا ستيفانو رافانيان، أن بدء حركة التبادل ‌‏‌‏التجاري في مجال نباتات الزينة يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون ‌‏‌‏بين البلدين، وذلك خلال جولة ميدانية في أحد المشاتل ‏النموذجية بريف دمشق، اليوم السبت، ‌‏لمتابعة آلية إنتاج الغراس والنباتات.‏

وأشار رافانيان في تصريح لـ سانا خلال الجولة التي جرت برفقة رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، إلى أهمية تحويل نتائج اللقاءات ‌‏‌‏المشتركة بين الجانبين السوري والإيطالي إلى خطوات عملية ومشاريع ‌‏‌‏ملموسة، ولا سيما في القطاع الزراعي.

وأوضح رافانيان أن الاجتماعات السابقة مع الجانب السوري، ولا سيما مع ‌‏‌‏اتحاد غرف الزراعة، أثمرت نتائج إيجابية، معرباً عن فخره بانطلاق أولى ‏‌‏خطوات التعاون التجاري في مجال نباتات الزينة، ومؤكداً تطلعه إلى توسيع ‌‏‌‏المشاريع الزراعية المشتركة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي في سوريا ‌‏‌‏خلال المرحلة المقبلة.‏

وكان رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن بحث صباح اليوم مع السفير الإيطالي في ‌‏‌‏سوريا ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين ‌‏البلدين. ‏

يشار إلى أن أول شحنة مباشرة من أشجار وشجيرات الزينة الإيطالية وصلت إلى سوريا في السابع من حزيران الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.