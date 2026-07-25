السفير الإيطالي: التبادل التجاري لنباتات الزينة خطوة لتعزيز التعاون مع سوريا

دمشق-سانا
أكد السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان، أن بدء حركة التبادل التجاري في مجال نباتات الزينة يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك خلال جولة ميدانية في أحد المشاتل النموذجية بريف دمشق، اليوم السبت، لمتابعة آلية إنتاج الغراس والنباتات.
وأشار رافانيان في تصريح لـ سانا خلال الجولة التي جرت برفقة رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، إلى أهمية تحويل نتائج اللقاءات المشتركة بين الجانبين السوري والإيطالي إلى خطوات عملية ومشاريع ملموسة، ولا سيما في القطاع الزراعي.
وأوضح رافانيان أن الاجتماعات السابقة مع الجانب السوري، ولا سيما مع اتحاد غرف الزراعة، أثمرت نتائج إيجابية، معرباً عن فخره بانطلاق أولى خطوات التعاون التجاري في مجال نباتات الزينة، ومؤكداً تطلعه إلى توسيع المشاريع الزراعية المشتركة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
وكان رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن بحث صباح اليوم مع السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.
يشار إلى أن أول شحنة مباشرة من أشجار وشجيرات الزينة الإيطالية وصلت إلى سوريا في السابع من حزيران الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.