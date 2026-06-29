‎ ‎محدث-ارتفاع سعر الذهب 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية ‏بمقدار 400 ليرة جديدة ‏عن السعر الذي سجله في وقت سابق ‏اليوم الإثنين. ‏ ‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏مساء اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15300 ليرة ‌‏مبيعاً، و‏15000 ليرة شراءً. ‏ ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13100 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و‏12800 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4025 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على ‏تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، ‏إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر ‏جمعيات ‏الصاغة في المحافظات. ‏ ‏