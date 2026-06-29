‎ ‎محدث-ارتفاع سعر الذهب 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية بمقدار 400 ليرة جديدة عن السعر الذي سجله في وقت سابق اليوم الإثنين.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مساء اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15300 ليرة مبيعاً، و15000 ليرة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13100 ليرة جديدة مبيعاً، و12800 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4025 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.