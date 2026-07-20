بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا ضمن فعاليات معرض “ناس تكس 2026”

IMG 20260720 133904 618 بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا ضمن فعاليات معرض "ناس تكس 2026"

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، مع الوفد الاقتصادي الليبي المشارك في فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، وبحضور السفير الليبي في دمشق وليد عمار، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا، وتوسيع آفاق الشراكة بين غرف التجارة في البلدين، ولا سيما في قطاع النسيج والصناعات المرتبطة به.

وذكرت قناة التلغرام لاتحاد غرف التجارة السورية، اليوم الإثنين، أن العلي اطّلع على أقسام المعرض والشركات المشاركة، وحجم الحضور الواسع الذي يعكس مكانة المعرض كمنصة دولية تجمع المصنعين والموردين وخبراء صناعة النسيج.

IMG 20260720 133907 999 2 بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا ضمن فعاليات معرض "ناس تكس 2026"

واستمع العلي خلال جولته إلى شروحات من العارضين حول أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة النسيج وخطوط الإنتاج والمواد الأولية، مؤكداً أن هذه الفعاليات تشكّل فرصة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، والانفتاح على الأسواق الخارجية، وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى، انطلق أول أمس على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏

IMG 20260720 133917 645 3 بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا ضمن فعاليات معرض "ناس تكس 2026"
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