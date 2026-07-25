مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم السبت، جراء قصف بطائرات مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت منزلاً في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت أن طائرة مسيّرة أخرى استهدفت دراجة هوائية في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة عدد آخر بجروح.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73,317 قتيلاً، و173,961 مصاباً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة، مستهدفاً الأحياء السكنية وتجمعات المواطنين، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى.