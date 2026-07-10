بمشاركة سوريا.. هيئة الدستور الغذائي في جنيف تعتمد مواصفات وإرشادات دولية جديدة

جنيف-سانا

شارك وفد هيئة المواصفات والمقاييس السورية برئاسة المدير العام ياسر عليوي في أعمال الدورة ‏التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي (‏CAC49‏)، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية ‏خلال الفترة من 6 إلى 10 تموز الجاري.‏

وشهدت الدورة في ختام أعمالها اليوم الجمعة اعتماد مجموعة من المواصفات والإرشادات الدولية ‏الجديدة في مجالات سلامة الأغذية، وتوسيم المنتجات الغذائية، والمواد المضافة، ونظافة ‏الأغذية، والدهون والزيوت، ومخلفات الأدوية البيطرية، وأساليب التحليل وأخذ العينات، إضافة ‏إلى إقرار تعديلات على دليل إجراءات الدستور الغذائي.‏

وتركزت نقاشات المشاركين في أعمال الدورة حول سبل تعزيز سلامة الغذاء العالمي وتسهيل ‏التجارة العادلة، ومراجعة المواصفات الغذائية، وإقرار معايير فنية لمنتجات محددة، واستعراض ‏ومناقشة تقارير ومخرجات اللجان الفنية التي اجتمعت منذ الدورة السابقة، وبحث مقترحات ‏لمشاريع عمل جديدة، إلى جانب بناء القدرات والدعم العلمي، وبحث آليات تعزيز مشاركة الدول ‏الأعضاء، وتطوير أنظمة إدارة العمل عبر التقنيات الرقمية.‏

وعقد الوفد السوري على هامش اجتماعات الدورة اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة الدولية ‏للتقييس (‏ISO‏) سيرجيو موخيكا، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة، لبحث آفاق تعزيز التعاون ‏في مجالات التقييس وبناء القدرات.‏

وتناول الاجتماع سبل دعم تطوير هيئة المواصفات والمقاييس السورية، وتعزيز البنية التحتية ‏الوطنية للجودة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات السورية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق ‏الإقليمية والعالمية، إلى جانب توسيع التعاون الفني بما يواكب أولويات وزارة الاقتصاد والصناعة ‏في دعم الإنتاج والتصدير والتعافي الاقتصادي.‏

وأعرب الوفد السوري عن تقديره للمنظمة الدولية للتقييس على تعاونها وحرصها على تعزيز ‏الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطوير منظومة الجودة في سوريا.

‏وأكدت هيئة المواصفات والمقاييس عبر قناتها على تلغرام أن مشاركتها في أعمال الدورة ‏أتت ‏في إطار ‏متابعة سوريا لأعمال هيئة ‌‏الدستور الغذائي، والاطلاع على أحدث ‏المستجدات الدولية ‏في ‏مجال المواصفات القياسية ‌‏وسلامة الغذاء، بما يدعم تطوير ‏المنظومة الوطنية ‏للمواصفات، ‏ويرفع مستوى توافقها مع ‌‏المعايير الدولية، ويسهم في ‏تعزيز جودة المنتجات ‏الغذائية وحماية ‏المستهلك.‏

يذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، ‏أُحدثت عام ‌‏1969 وتعمل على وضع واعتماد المواصفات القياسية للمنتجات والمواد ‏والسلع والخدمات، بما ‏يضمن جودتها، ويعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية ‏والدولية.‏

والدستور الغذائي أو ما يعرف بـ “مدونة الأغذية” هو مجموعة من المواصفات والخطوط التوجيهية ‏ومدونات الممارسات التي اعتمدتها هيئة الدستور الغذائي حيث تشكل الهيئة الجزء الرئيسي من ‏برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وقد ‏أنشأتها المنظمتان لغرض حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات المنصفة في مجال ‏الأغذية حيث عقدت الهيئة اجتماعها الأول في عام 1963.‏