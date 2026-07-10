بمشاركة سوريا.. هيئة الدستور الغذائي في جنيف تعتمد مواصفات وإرشادات دولية جديدة

جنيف-سانا
شارك وفد هيئة المواصفات والمقاييس السورية برئاسة المدير العام ياسر عليوي في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي (CAC49)، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 6 إلى 10 تموز الجاري.
وشهدت الدورة في ختام أعمالها اليوم الجمعة اعتماد مجموعة من المواصفات والإرشادات الدولية الجديدة في مجالات سلامة الأغذية، وتوسيم المنتجات الغذائية، والمواد المضافة، ونظافة الأغذية، والدهون والزيوت، ومخلفات الأدوية البيطرية، وأساليب التحليل وأخذ العينات، إضافة إلى إقرار تعديلات على دليل إجراءات الدستور الغذائي.
وتركزت نقاشات المشاركين في أعمال الدورة حول سبل تعزيز سلامة الغذاء العالمي وتسهيل التجارة العادلة، ومراجعة المواصفات الغذائية، وإقرار معايير فنية لمنتجات محددة، واستعراض ومناقشة تقارير ومخرجات اللجان الفنية التي اجتمعت منذ الدورة السابقة، وبحث مقترحات لمشاريع عمل جديدة، إلى جانب بناء القدرات والدعم العلمي، وبحث آليات تعزيز مشاركة الدول الأعضاء، وتطوير أنظمة إدارة العمل عبر التقنيات الرقمية.
وعقد الوفد السوري على هامش اجتماعات الدورة اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) سيرجيو موخيكا، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة، لبحث آفاق تعزيز التعاون في مجالات التقييس وبناء القدرات.
وتناول الاجتماع سبل دعم تطوير هيئة المواصفات والمقاييس السورية، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات السورية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب توسيع التعاون الفني بما يواكب أولويات وزارة الاقتصاد والصناعة في دعم الإنتاج والتصدير والتعافي الاقتصادي.
وأعرب الوفد السوري عن تقديره للمنظمة الدولية للتقييس على تعاونها وحرصها على تعزيز الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطوير منظومة الجودة في سوريا.
وأكدت هيئة المواصفات والمقاييس عبر قناتها على تلغرام أن مشاركتها في أعمال الدورة أتت في إطار متابعة سوريا لأعمال هيئة الدستور الغذائي، والاطلاع على أحدث المستجدات الدولية في مجال المواصفات القياسية وسلامة الغذاء، بما يدعم تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات، ويرفع مستوى توافقها مع المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز جودة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.
يذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، أُحدثت عام 1969 وتعمل على وضع واعتماد المواصفات القياسية للمنتجات والمواد والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها، ويعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية والدولية.
والدستور الغذائي أو ما يعرف بـ “مدونة الأغذية” هو مجموعة من المواصفات والخطوط التوجيهية ومدونات الممارسات التي اعتمدتها هيئة الدستور الغذائي حيث تشكل الهيئة الجزء الرئيسي من برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وقد أنشأتها المنظمتان لغرض حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات المنصفة في مجال الأغذية حيث عقدت الهيئة اجتماعها الأول في عام 1963.