محافظ حلب يطلع على عدد من المشاريع الخدمية في منطقة الأتارب بريف حلب الغربي
بين الواقع الحالي وآفاق التحديث.. “ناس تكس” منصة حوار حول مستقبل صناعة الألبسة في سوريا
بين كبار الطليعة وصنّاع المحتوى.. مواجهة كروية بروح التضامن مع مرضى السرطان في حماة
مشاركون بمعرض ناس تكس 2026: دعوات لاعتماد التجارب الدولية لرفع تنافسية النسيج السوري
فعالية في جامعة دمشق تؤكد على إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة الانتقالية
لبحث تعزيز التعاون.. مباحثات اقتصادية بين غرفة تجارة دير الزور ووفد وزارة التجارة التركية
المؤسسة العامة للمعارض: إطلاق الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي من 26 آب حتى 4 أيلول
رحلة الابتكار والريادة.. مبادرة شبابية لتطوير حلول مؤسسية لتحديات تواجه محافظة دمشق
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