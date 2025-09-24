الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لقد جئتكم من دمشق عاصمة التاريخ

سانا تستطلع آراء عدد من المراجعين حول عمل مصرف سوريا المركزي بعد التحرير
وزير السياحة: المشاركة في معرض دمشق الدولي تعيد الدماء إلى الجسد السياحي
إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2026
وفد طبي سعودي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية يصل دمشق لإجراء عمليات جراحية
حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية بدرعا
