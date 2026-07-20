برعاية وزارة الاتصالات.. الإعلان عن استثمار في شركة تقنية ‏سورية ناشئة خلال فعالية بدمشق

IMG 9753 برعاية وزارة الاتصالات.. الإعلان عن استثمار في شركة تقنية ‏سورية ناشئة خلال فعالية بدمشق

دمشق-سانا‏

IMG 9758 برعاية وزارة الاتصالات.. الإعلان عن استثمار في شركة تقنية ‏سورية ناشئة خلال فعالية بدمشق

برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، وبحضور ‏الوزير عبد السلام هيكل، أُعلن اليوم الإثنين، عن استثمار في شركة ‏تقنية سورية ناشئة، ضمن فعالية رسمية جمعت للمرة الأولى ‏مستثمرين إقليميين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ‏العربية المتحدة للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري‎.‎

وتجسد هذه الخطوة مساعي الأجندة الوطنية للشركات الناشئة التقنية ‏نحو استقطاب الاستثمارات، وبناء منظومة ريادية متكاملة تسهم في ‏دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الابتكار في سوريا‎.‎

وتهدف الفعالية التي أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة، ‏إلى تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين بالسوق التقني السوري، ‏وإبراز دور وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في تهيئة بيئة ‏استثمارية جاذبة، بما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال‎.‎

يتبع..

IMG 9752 برعاية وزارة الاتصالات.. الإعلان عن استثمار في شركة تقنية ‏سورية ناشئة خلال فعالية بدمشق
IMG 9760 برعاية وزارة الاتصالات.. الإعلان عن استثمار في شركة تقنية ‏سورية ناشئة خلال فعالية بدمشق
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