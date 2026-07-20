برعاية وزارة الاتصالات.. الإعلان عن استثمار في شركة تقنية ‏سورية ناشئة خلال فعالية بدمشق

دمشق-سانا
برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، وبحضور الوزير عبد السلام هيكل، أُعلن اليوم الإثنين، عن استثمار في شركة تقنية سورية ناشئة، ضمن فعالية رسمية جمعت للمرة الأولى مستثمرين إقليميين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري.
وتجسد هذه الخطوة مساعي الأجندة الوطنية للشركات الناشئة التقنية نحو استقطاب الاستثمارات، وبناء منظومة ريادية متكاملة تسهم في دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الابتكار في سوريا.
وتهدف الفعالية التي أقيمت في خان سليمان باشا بدمشق القديمة، إلى تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين بالسوق التقني السوري، وإبراز دور وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال.
يتبع..