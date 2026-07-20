زوار “ناس تكس 2026”: المعرض يواكب تطور صناعة النسيج ويعزز فرص التعاون

ريف دمشق -سانا

أكد عدد من زوار معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” أن المعرض يعكس تطور قطاع الصناعات النسيجية في سوريا، ويوفر منصة للاطلاع على أحدث الأقمشة والآلات وتقنيات الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الشركات وتبادل الخبرات ودعم الصناعة الوطنية.

المعرض تميز بحسن التنظيم وتقسيم الأجنحة

وأوضحت الزائرة شام الزعبي في تصريح لـ سانا”، أن المعرض تميز بحسن التنظيم وتقسيم الأجنحة، إلى جانب عرض أحدث الآلات والتجهيزات التي يحتاجها قطاع الغزل والنسيج بعد الأضرار التي لحقت به خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن هذه التقنيات ستسهم في تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التصنيع، لافتة إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لطلاب الاختصاص للاطلاع على أحدث التطورات والاستفادة منها في دعم الصناعة السورية.

التعرف على أحدث المنتجات

بدوره، بيّن الزائر سامر غندور أن المعرض جمع تحت سقف واحد شركات الأقمشة، والإكسسوارات، والآلات، ومستلزمات صناعة الألبسة، ما وفر على الصناعيين الوقت والجهد في التعرف على أحدث المنتجات وبناء علاقات تعاون مع الشركات المشاركة.

من جانبه، أوضح الزائر أحمد حيّانة أن المعرض أتاح التعرف على منتجات وتقنيات جديدة لم تكن متوافرة سابقاً، ولا سيما مع مشاركة شركات أجنبية متخصصة في صناعة الأقمشة والآلات.

وأكد حيّانة أن وجود أحدث تجهيزات النسيج والعدد الكبير من الشركات المشاركة يمنح الصناعيين فرصة للاطلاع على التطورات العالمية والاستفادة منها في تطوير منتجاتهم، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعات النسيجية في سوريا.







وانطلقت، السبت الماضي، على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق، فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبحضور رسمي ووفود دولية، ومشاركة واسعة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية، على أن تُختتم فعالياته يوم غد الثلاثاء.





















