ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,293 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا



ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى ‌‏73,293 قتيلاً و173,906 مصاباً.‏



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 قتلى (9 قتلى جدد وقتيل واحد متأثر بإصابته) و42 إصابة.



وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين ‏الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.168 والإصابات إلى 3.798 جريحاً.



ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وكان خمسة فلسطينيين قتلوا، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما اعتقلت قواته سبعة آخرين، خلال مداهمات في الضفة الغربية.