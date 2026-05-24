رئيس غرفة زراعة دمشق وخبراء: رفع سعر شراء القمح خطوة تشجيعية للفلاح وتعزيز للأمن الغذائي

دمشق-سانا

أكد خبراء زراعيون واقتصاديون أهمية قرار الحكومة السورية المتعلق برفع سعر شراء القمح لموسم 2026، معتبرين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأمن الغذائي، ودعم استمرار الإنتاج الزراعي المحلي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع المساحات المزروعة خلال السنوات الماضية.

دعم المزارعين

وأكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، لـ سانا، أن تحمّل الدولة كلفة شراء محصول القمح بأسعار تشجيعية، يأتي في إطار دعم المزارعين وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج الزراعي، ولا سيما أن القمح يُعد محصولاً استراتيجياً يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح جنن أن الحكومة، رغم إمكانية استيراد القمح بتكاليف أقل، تواصل شراء المحصول المحلي دعماً للفلاحين، وتشجيعاً لهم على التمسك بأرضهم ومواصلة الزراعة، مبيناً أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويخدم مختلف الأسر السورية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية راعت تفاوت تكاليف الإنتاج بين المحافظات عند تحديد أسعار الشراء، واعتمدت أسعاراً وسطية تحقق أكبر قدر ممكن من الدعم للمزارعين، وتعزز استقرار العملية الإنتاجية.

محصول استراتيجي

من جهته، أوضح الخبير الزراعي أكرم عفيف، أن القمح يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، ليس فقط لارتباطه المباشر بإنتاج الخبز، وإنما لكونه يشكل جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في البلاد.

وأشار عفيف إلى أن القمح بالنسبة للسوريين، ليس مجرد مادة غذائية، بل يمثل عنصر أمان واستقرار، إذ يرتبط الخبز بالعادات الغذائية اليومية للسكان.

وبيّن عفيف لـ سانا، أن أهمية القمح تتجاوز إنتاج الطحين والمعجنات، إذ يشكل التبن الناتج عنه مورداً رئيسياً لتغذية الثروة الحيوانية، ما يجعل تراجع زراعة القمح سبباً مباشراً في تضرر قطاع تربية الأغنام والأبقار، مشدداً على أن تدخل الدولة لشراء المحصول بأسعار تشجيعية يُعد ضرورة وطنية.

ضمان استمرار الإنتاج

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي مهند زنبركجي، في تصريح لـ سانا، أن السعر الذي حددته الدولة لطن القمح؛ يعد نوعاً من الدعم غير المباشر للقطاع الزراعي، لأن الدولة تدفع سعراً أعلى من السوق العالمية، بهدف ضمان استمرار إنتاج القمح محلياً.

وأشار زنبركجي إلى أنه عند مقارنة السعر المحلي بالسعر العالمي، يظهر فارق واضح، إذ يباع القمح في الأسواق العالمية حالياً ضمن نطاق يتراوح بين 220 و270 دولاراً للطن، ما يعني أن الحكومة السورية تدفع سعراً أعلى من السعر العالمي بفارق يتراوح بين 130 و180 دولاراً تقريباً للطن الواحد وفق الأسعار الحالية.

واعتبر أن هذا الفرق كبير مقارنة بدول أخرى تعتمد غالباً على الأسعار الدولية كأساس لشراء المحاصيل، موضحاً أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى سعي الدولة للحفاظ على زراعة القمح داخل سوريا، بعد سنوات من تراجع الإنتاج بسبب الحرب والجفاف وارتفاع تكاليف الزراعة والطاقة.

وأكد زنبركجي أن استمرار دعم محصول القمح يمثل خياراً استراتيجياً للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، وضمان استقرار توفر المادة الأساسية الأكثر استهلاكاً لدى السوريين.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، الخميس الماضي، المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة والمحدد بـ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.