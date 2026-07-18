المالية السورية تصدر قراراً لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي عبر المستوردين الوهميين

دمشق-سانا



أصدرت وزارة المالية القرار رقم “2327”، للحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالإيرادات العامة وتعزيز الامتثال الضريبي، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين.



وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن القرار يقضي بتحميل المخلصين الجمركيين مسؤولية التحقق من هوية المستورد الحقيقي، وترتيب المسؤولية القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تنظيم بيانات جمركية لمستوردين وهميين، أو المساهمة في إخفاء هوية المستورد الفعلي.



وأكدت الوزارة أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لمكافحة ظاهرة المستورد الوهمي، وتعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الاستيراد، وحماية المال العام من ممارسات التهرب الضريبي.



وكان وزير المالية محمد يسر برنية، بحث في 25 حزيران الماضي مع رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، سبل التعاون في مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الامتثال الضريبي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاقتصاد الوطني.

