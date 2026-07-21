إصابة ثلاثة أشخاص إثر هجوم على سفينة في المياه الإقليمية لرومانيا

photo 2026 07 21 14 11 09 إصابة ثلاثة أشخاص إثر هجوم على سفينة في المياه الإقليمية لرومانيا
رويترز

بوخارست-سانا

أعلن رئيس رومانيا نيكوشور دان، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة ترفع علم ليبيريا لهجوم قرب المياه الإقليمية الرومانية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم.

ونقلت رويترز عن دان قوله في تدوينة على منصة “إكس”: إن السفينة “إل.بي.جي جاز لشبونة”، تعرضت أثناء إبحارها من مصر إلى أوكرانيا لضربة على بعد حوالي 20 ميلاً بحرياً (40 كيلومتراً) قبالة الساحل الروماني”، مبيناً أن فرق الإنقاذ أجلت طاقم السفينة بمن فيهم ثلاثة مصابين، وجرى إرسال زورق قطر لضمان عدم انجراف السفينة، أو تشكيل خطر على الملاحة.

ورجح دان أن تكون الضربة جزءاً من الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد الذي يشهده البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، مشدداً على أن المؤسسات الحكومية الرومانية في حالة تأهب لتوضيح الظروف والأسباب المتعلقة بهذا الهجوم.

وأعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أن طائرات مسيرة روسية وأوكرانية انتهكت مراراً المجال الجوي والمياه الإقليمية لرومانيا هذا العام، في إطار التصعيد العسكري بين الجانبين.

يشار إلى أن الحرب الروسية‑الأوكرانية تصاعدت مطلع تموز الجاري مع انتقال الطرفين إلى استهداف منشآت اقتصادية، وبُنى حيوية لزيادة الضغط المتبادل.

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