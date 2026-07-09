افتتاح معرض “عالم الجمال” للصناعات التجميلية بمشاركة محلية ودولية واسعة

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور (عالم الجمال)، الذي تنظمه مؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات الدولية، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وتستمر فعاليات المعرض لغاية الـ 12 من الشهر الجاري، وتشارك فيه 195 شركة من سوريا و7 دول عربية وأجنبية، هي تركيا والنمسا والبرازيل والسعودية ولبنان والأردن ومصر، متخصصة في الصناعات التجميلية ومستلزماتها، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف والعطور، والخدمات المساندة، مع طيف واسع ومتنوع من المنتجات.

“دعم الصناعة الوطنية”

وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان في تصريح لـ سانا، أن المعارض التخصصية تعد من أهم وسائل الترويج للمنتجات، إلى جانب وسائل الإعلان المختلفة، مشيراً إلى أن سوريا تشهد اليوم إقامة معارض متخصصة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية ويعزز حضورها في الأسواق.

ولفت ديروان إلى أن صناعة مستحضرات التجميل في سوريا حاضرة بقوة، لافتاً إلى أن غالبية المنتجات المعروضة في المعرض هي منتجات سورية، رغم استخدام بعض المواد الأولية المستوردة، مبيناً أن مستوى العرض والتغليف والتسويق للمنتجات المعروضة ضمن المعرض يواكب المعايير العالمية.

وأوضح مدير عام مؤسسة أرمادا المنظمة للمعرض، أحمد الماضي، في تصريح مماثل، أن المعرض الدولي السادس للصناعات التجميلية “عالم الجمال” يشهد تطوراً ملحوظاً، لافتاً إلى أن مساحة المعرض تضاعفت هذا العام، وشهدت الدورة الحالية مشاركة أوسع وأكثر تنوعاً للشركات، بما في ذلك شركات أجنبية متخصصة في العطور والزيوت العطرية، ما يجعله “قبلة” للمهتمين بتطوير الصناعة وعقد الصفقات.

“منصة تسويقية”

وأكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها وفاء أبو لبدة، أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة واسعة لشركات محلية وعربية متخصصة في الصناعات التجميلية والعطرية ومستحضرات التجميل، مشيرة إلى أن غرفة الصناعة تدعم هذه الصناعات من خلال تشجيع إقامة المعارض، لما توفره من منصة تسويقية مهمة للمنتجات في السوق المحلية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات الراغبة بدخول السوق السورية.

وأوضحت أبو لبدة أن مشاركة الشركات المتخصصة في مستلزمات الإنتاج، ولا سيما المواد الأولية ومواد التعبئة الخاصة بالعطور والكريمات، تمثل فرصة مهمة للمصنعين السوريين لتطوير منتجاتهم، لافتة إلى أن مشاركة شركات من مصر وتركيا ولبنان تؤكد أهمية السوق السورية بالنسبة للأسواق العربية.

ويستقبل المعرض زواره يومياً، من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى العاشرة مساءً، والمواصلات إلى المعرض مؤمنة ذهاباً وإياباً، تنطلق من جسر الحرية بدمشق.