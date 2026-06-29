مدينة المعارض بدمشق تحتضن غداً انطلاق أكبر معارض سوريا التخصصية 2026

دمشق-سانا

تنطلق غداً الثلاثاء في مدينة المعارض بدمشق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية لعام 2026، بمشاركة واسعة من جهات محلية وعربية ودولية، وبرعاية وزارات الاقتصاد والصناعة والأشغال العامة والإسكان واتحاد غرف التجارة السورية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتضم سلسلة المعارض التي تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية، المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تكنوبيلد” ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية “سيريا إنيرجي” والمعرض الصناعي السوري الدولي “سينكس”.



مشاركات محلية ودولية

ويشهد المعرض مشاركات من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر والإمارات، وتركيا والصين وإيطاليا وسويسرا، إلى جانب وكلاء لشركات عالمية، على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع.

ويشارك في المعرض أيضاً شركات تابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والصناعة والمركز الوطني لبحوث الطاقة، إلى جانب نخبة من الشركات التجارية والصناعية السورية، بما يعكس أهمية الحدث بوصفه منصة اقتصادية واستثمارية، تجمع القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية الصناعية.

وأكدت مؤسسة طيارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن تنظيم هذه السلسلة يأتي استمراراً لنهجها الممتد لأكثر من ثلاثين عاماً في دعم جهود إعادة الإعمار، وتوفير منصة عملية تجمع المستثمرين والمنتجين والجهات الحكومية والخبراء، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.



قطاعات واسعة وتقنيات حديثة

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن المعارض تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل البناء والتشييد والبنى التحتية، والخدمات الهندسية والعقارية، والإكساء الداخلي والخارجي، والكهرباء والطاقة التقليدية والمتجددة، والأتمتة الصناعية، وخطوط الإنتاج والمعدات الصناعية، والمواد الأولية والتقنيات الحديثة.

ويتضمن برنامج المعارض سلسلة من الندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة التي تناقش أحدث التطورات في مجالات البناء والطاقة والصناعة وإعادة الإعمار، بمشاركة خبراء ومختصين من داخل سوريا وخارجها.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والصحفيين ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بقطاعات البناء والطاقة والصناعة إلى زيارة المعارض والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، لبناء شراكات جديدة تسهم في دعم مسيرة التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.



وكانت الدورة السابقة من سلسلة معارض سوريا التخصصية أقيمت في أيار 2025، حيث شهدت مشاركة عشرات الشركات المحلية والعربية والأجنبية، واستعرضت أحدث المنتجات والتقنيات في قطاعات البناء والصناعة والطاقة، وشكلت منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وعقد الشراكات، واستقطاب الاستثمارات، لدعم التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج في سوريا.