كيف يتم ضبط سلامة المنتجات الغذائية في أسواق دمشق؟



دمشق-سانا



تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق، من خلال سحب عينات من المواد والمنتجات الغذائية وتحليلها في المخابر المختصة، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وضمان سلامتها الصحية والغذائية، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتجات المطروحة في الأسواق.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور، في تصريح لـ سانا، أن المديرية تسحب بشكل دوري عينات من مختلف المنتجات المتداولة في الأسواق، وترسلها إلى المخبر المركزي التابع للمديرية أو وزارة الاقتصاد والصناعة لإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية اللازمة، ومن ثم إصدار شهادة تحليل تثبت مطابقة المنتج للمواصفات أو مخالفته لها.









وبين بكور أنه في حال أثبتت نتائج التحليل مطابقة العينة للمواصفات، يتم إبلاغ المنتج أو الحائز ومنحه شهادة المطابقة، أما في حال ثبوت المخالفة فتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز الثقة بالمنتجين الوطنيين والمستوردين على حد سواء.

جولات رقابية

وحول آلية سحب العينات، أوضح المراقب التمويني طلال المحيمد أنه يتم خلال الجولات الرقابية، سحب عينات من المنتجات الغذائية وفق الأصول القانونية، وتنظيم محضر ضبط نظامي، وختم العينة بالشمع الأحمر قبل إحالتها إلى شعبة العينات لاستكمال الإجراءات الفنية.







وأشار المحيمد إلى أن اختيار العينات يتم إما بشكل عشوائي ضمن الخطة الرقابية أو استناداً إلى شكاوى المواطنين، حيث تُحلل مكوناتها للتأكد من مطابقتها للبيانات المدونة على البطاقة التعريفية والمواصفات القياسية السورية، وفي حال كانت النتائج مطابقة يبلغ صاحب الفعالية لاستلام النسخة الثانية من العينة، بينما تُحال الضبوط المخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تدقيق بيانات العينة

وأوضح موظف شعبة العينات وائل موسى أن العينة تستلم من المراقب التمويني بموجب محضر الضبط، وتدقق بياناتها قبل منحها رقماً سرياً وتسجيلها في السجل الخاص، ثم تحال إلى المخبر المختص لتحليلها، مبيناً أن نتائج التحليل تصدر على شكل شهادة معتمدة تثبت مطابقة العينة أو مخالفتها.







وأضاف موسى: إنه عند ثبوت المخالفة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك متابعة مصدر المادة وتنظيم الضبوط وإحالتها إلى الجهات المختصة، بينما تُمنح العينات السليمة شهادة مطابقة، ويبلغ صاحب الفعالية بنتيجة التحليل لاسترداد النسخة الثانية من العينة.

اختبارات فيزيائية وكيميائية

من جهته، أوضح رئيس دائرة المواصفات الفنية والمخابر في المديرية، الدكتور علاء حمو، أن العينات تستلم من شعبة العينات بأرقام سرية، ويتحقق من سلامة أختامها قبل توزيعها على المحللين المختصين، حيث تجرى عليها الاختبارات الفيزيائية والكيميائية وفق المواصفة القياسية السورية الخاصة بكل منتج.







وأشار حمو إلى أن نتائج التحليل تحدد ما إذا كانت العينة مطابقة أو مخالفة، موضحاً أن المخالفات تُصنف إلى جسيمة وغير جسيمة وفق القرارات والأنظمة النافذة، وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، بينما تُمنح العينات المطابقة شهادة رسمية تؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات.



وتعد أعمال سحب العينات وتحليلها إحدى أهم أدوات الرقابة على الأسواق، إذ تسهم في حماية صحة المواطنين، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الثقة بالمواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية.