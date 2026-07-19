‏إنكلترا تحرز المركز الثالث في كأس العالم بفوز مثير على فرنسا 6 -4‏

واشنطن-سانا

أحرز منتخب إنكلترا المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره الفرنسي بستة ‏أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في ملعب “هارد روك” في مدينة ‏ميامي الأمريكية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.‏

المنتخب الإنكليزي أنهى الشوط الأول متقدماً برباعية نظيفة سجلها ديكلان رايس في الدقيقة ‏الثالثة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني في ‏الدقيقة 19، ثم عزز بوكايو ساكا تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن ‏يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.‏

وفي الشوط الثاني قلص المنتخب الفرنسي الفارق عبر كيليان مبابي بتسجيل الهدف الأول في ‏الدقيقة 49، قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وعاد مبابي ليسجل ‏هدفه الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 66، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 ‏هدفاً.‏

لكن إنكلترا حسمت الأمور في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل ساكا الهدف الخامس من ركلة جزاء ‏في الدقيقة 87، قبل أن يقلص عثمان ديمبيلي الفارق مجدداً بهدف رابع لفرنسا في الدقيقة ‌‏90+6، إلا أن جود بيلينغهام أطلق رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف السادس لإنكلترا في الدقيقة ‌‏90+7.‏

بهذه النتيجة أحرز المنتخب الإنكليزي المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، فيما اكتفى منتخب ‏فرنسا بالمركز الرابع.‏

وكان المنتخب الإنكليزي خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما ‏خسر المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا بهدفين دون رد.‏

وتختتم غداً الأحد منافسات كأس العالم بإقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين حامل اللقب.‏