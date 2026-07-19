‏إنكلترا تحرز المركز الثالث في كأس العالم بفوز مثير على فرنسا 6 -4‏

واشنطن-سانا
أحرز منتخب إنكلترا المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
المنتخب الإنكليزي أنهى الشوط الأول متقدماً برباعية نظيفة سجلها ديكلان رايس في الدقيقة الثالثة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم عزز بوكايو ساكا تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني قلص المنتخب الفرنسي الفارق عبر كيليان مبابي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وعاد مبابي ليسجل هدفه الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 66، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً.
لكن إنكلترا حسمت الأمور في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل ساكا الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 87، قبل أن يقلص عثمان ديمبيلي الفارق مجدداً بهدف رابع لفرنسا في الدقيقة 90+6، إلا أن جود بيلينغهام أطلق رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف السادس لإنكلترا في الدقيقة 90+7.
بهذه النتيجة أحرز المنتخب الإنكليزي المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، فيما اكتفى منتخب فرنسا بالمركز الرابع.
وكان المنتخب الإنكليزي خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا بهدفين دون رد.
وتختتم غداً الأحد منافسات كأس العالم بإقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين حامل اللقب.