زوار بيلدكس… تجربة استثنائية في البناء والتطوير ودعم حركة إعادة الإعمار

دمشق -سانا

استقطب معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة والعشرين حضوراً واسعاً من الزوار، وعبّر عدد منهم عن تقديرهم للمستوى المهني والتنظيمي للمعرض، مؤكدين أن المعرض قدم مساحة متكاملة تجمع أحدث مواد وتقنيات البناء، وأتاح تفاعلاً مباشراً بين الخبرات الهندسية والقطاعات الإنتاجية.

ورأى الزوار في تصريحات لمراسل سانا، أن المعرض يشكّل بيئة حيوية للتعرّف على التطورات الحديثة في السوق، ونافذة مهمة لدعم حركة الإعمار وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعربية والأجنبية.

رؤية مهنية تعكس تطور قطاع البناء

عبد الرحمن سيف الدين أحد زوار المعرض من مدينة حمص، يعمل في قطاع التعهدات والإنشاءات اعتبر أن المعرض يعكس تقدماً واضحاً في بيئة العمل ويقدّم قيمة مضافة للمهندسين والمستثمرين من خلال ما يعرضه من مواد وتقنيات حديثة.

وقال: إن “تنوّع الشركات والوكالات المتخصصة بمواد البناء والديكور يمنح الزائر خيارات واسعة ويجعله أمام سوق متكاملة في مكان واحد”، بينما أكد زين عيسى “طالب عمارة”، أن المعرض أتاح له فرصة عملية للاطلاع على أنظمة وتجهيزات كهربائية وهندسية لا تتوافر في القاعات الدراسية، إضافة لربط التعليم النظري بالتطبيق العملي وتوسّع آفاق المعرفة لدى الجيل الجديد من المهندسين.

معروضات تعيد الحيوية لقطاع الإكساء

المهندس أحمد حجار، لفت إلى أن المعرض قدّم مجموعة واسعة من المواد الحديثة كانت غائبة عن السوق السورية لسنوات، مبيناً أن تنوّع العروض يعكس انفتاحاً متزايداً في قطاع الإكساء.

وأشارت هبة الدليمي من دير الزور، إلى أن الفعالية تشكّل منصة اقتصادية مهمة لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات، مؤكدة أن التعاون القائم بين الشركات السورية والصينية “يحمل قيمة كبيرة ويفتح آفاقاً جديدة للتطوير”.

وتأتي هذه الدورة في وقت يشهد فيه قطاع البناء السوري حركة متنامية نحو إعادة الإعمار، ما جعل بيلدكس محطة أساسية لعرض المنتجات والخدمات، وتبادل الخبرات بين الشركات السورية ونظيراتها من الدول المشاركة، بما يعزز فرص الاستثمار ويؤكد مكانة سوريا كوجهة اقتصادية واعدة.