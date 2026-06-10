مباحثات سورية أردنية لتطوير خدمات تسجيل الشركات وأتمتة الإجراءات

دمشق-سانا

بحث فريق العمل الفني السوري الأردني المعني بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الاقتصاد والصناعة السورية، والصناعة والتجارة والتموين الأردنية، سبل تطوير خدمات تسجيل الشركات وأتمتة الإجراءات، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وجرى، خلال الاجتماع الذي ترأسته عن الجانب السوري معاونة وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي، بمشاركة مجموعة من المختصين والفنيين من البلدين، اليوم الأربعاء، استكمال مناقشة الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بتطوير عمل مديرية الشركات، وبحث آليات تحديث إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما اتفق الجانبان على عدد من الخطوات التنفيذية الخاصة بنقل الخبرات الأردنية في مجالي تسجيل الشركات وأتمتة الخدمات، بما يسهم في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، في ختام أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، في الـ 12 من نيسان الماضي، والهادفة إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والتجارية.