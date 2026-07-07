مجلس الأعمال السوري الفرنسي يقيم حفل استقبال للوفد ‏الفرنسي في دمشق

دمشق-سانا‏

أقام مجلس الأعمال السوري الفرنسي مساء اليوم الإثنين ‏حفل استقبال للوفد ‏الفرنسي الزائر في فندق الفورسيزونز ‏بدمشق، ‏بحضور وزير السياحة مازن ‏الصالحاني وعدد ‏من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين، ‏وذلك ‏على هامش زيارة ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون إلى دمشق‎.‎

تعزيز الروابط التاريخية

وأكد عضو الوفد الفرنسي أنطوان تيزيناس دو ‏مونتسيل ‏في تصريح لـ سانا، أن الزيارة ‏تمثل إشارة مهمة لتعزيز ‏الروابط ‌‏التاريخية والصداقة بين فرنسا وسوريا، ‏وإعادة ‏تنشيط ‏العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من ‏التراجع، ‌‏مشيراً إلى ‏أهمية مواكبة مرحلة إعادة الإعمار ‏ودعم ‏مسار التنمية في ‏سوريا‎.‎

ولفت دو مونتسيل إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصة ‏لإعادة ‏انفتاح سوريا ‏واستعادة دورها ومكانتها على ‏المستويين ‏العربي ‏والدولي، معرباً عن أمله ‏بأن تشهد ‏البلاد مزيداً ‏من التطور والاستقرار خلال الفترة المقبلة‎.‎

كما أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي جمال ‏الدين القاسمي، في ‏تصريح مماثل، أن الزيارة تشكل ‏محطة مهمة في ‏مسار العلاقات السورية ‏الفرنسية، ولا ‏سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، معرباً عن ‌‏تطلعه إلى توقيع مذكرات ‏تفاهم في عدد من المجالات، ‏تشمل الطب والبنية ‏التحتية والنقل والقانون والتعليم، بما ‏يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين ‌‏الجانبين‎.‎

‎تعزيز التواصل مع الشركات الفرنسية الكبرى‎

وأشار القاسمي إلى أن مجلس الأعمال، الذي يتخذ من ‏دمشق وباريس مقرين ‏له، يواصل العمل على تعزيز ‏التواصل مع ‏الشركات الفرنسية الكبرى، ‏إضافة إلى ‏الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور فاعل في ‏تنشيط ‏الأسواق وخلق ‏فرص العمل ودعم النشاط ‏الاقتصادي، لافتاً إلى التحضير ‏لعقد مؤتمر اقتصادي ‏سوري فرنسي في دمشق خلال الخريف ‏المقبل، بهدف ‌‏توسيع مجالات التعاون والشراكة‎.‎

من جانبه، وصف عضو مجلس الأعمال السوري ‏الفرنسي سهيل كيالي ‏زيارة الرئيس الفرنسي بأنها خطوة ‏مهمة من شأنها ‏دعم الاستثمار وإعادة ‏الإعمار، مؤكداً ‏أنها تفتح المجال أمام الشركات الفرنسية والأوروبية ‌‏للمشاركة في المشاريع الاقتصادية ‏والتنموية في سوريا‎.‎

وأوضح كيالي أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، ‏تشمل قطاعات ‏الطاقة والنفط والغاز والفوسفات والسياحة ‏والبنية ‏التحتية والكهرباء والمياه، ‏معرباً عن أمله بأن ‏تستفيد الشركات الفرنسية من الفرص المتاحة خلال ‌‏المرحلة المقبلة، في ظل ‏ما تمتلكه من خبرة وعلاقات ‏تاريخية مع سوريا‎.‎

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل مساء ‏اليوم الإثنين إلى سوريا ‏في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ ‏عام 2009، ‏لتجسد انتقال العلاقات ‏السورية ـ الفرنسية ‏إلى مرحلة ‌‏جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة ‌‏المتكافئة‎.‎