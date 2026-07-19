بريد الرقة يواصل استبدال العملة وسط إقبال متزايد وخطط لتوسيع المراكز المعتمدة

الرقة-سانا

يواصل مركز بريد الرقة، بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي في المحافظة، استقبال المواطنين الراغبين باستبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة، وسط إقبال متزايد لإنجاز معاملاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة للعملية نهاية شهر تموز الجاري.

وأوضح مدير بريد الرقة الدكتور أنور العبد الله في تصريح لـ سانا، أن عملية الاستبدال تتم وفق إجراءات منظمة تبدأ بالتحقق من الهوية الشخصية للمواطن، وإدخال بياناته وقيمة المبلغ الذي بحوزته، ثم حصر النقود وترتيبها حسب الفئات، ليُمنح بعد ذلك وصلاً بالمبلغ، ويتم تسليمه ما يعادلها من العملة الجديدة.

وأشار العبد الله إلى أن الضغط الحالي على المركز يعود إلى كونه الجهة الوحيدة التي تنفذ عملية استبدال العملة في المحافظة في الوقت الراهن، مبيناً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تفعيل مراكز إضافية في عدد من المكاتب البريدية بالمحافظة، ومنها مكاتب الطبقة والسبخة وتل أبيض، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة.

وبالتزامن مع الإقبال على عملية الاستبدال، تشهد بعض شركات الحوالة والصرافة في الرقة حركة نشطة من المواطنين، وسط مطالب بزيادة عدد المراكز الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تخفيف الضغط وتسريع الإجراءات.

وبين المواطن طلحة المحمد العلي من أهالي الرقة أن الإجراءات تشهد بعض البطء نتيجة الازدحام، مطالباً بزيادة عدد مراكز الاستبدال ومراعاة ظروف النساء وكبار السن والأطفال.

بدوره، أوضح المواطن مثنى النجم أن أصحاب المبالغ الكبيرة يواجهون بعض الصعوبات خلال عملية الاستبدال، داعياً إلى تسهيل الإجراءات وإتاحة إنجاز المعاملات بمرونة أكبر.

وكان مصرف سوريا المركزي أوضح أن عملية استبدال العملة تتم عبر القنوات والمراكز المعتمدة، مؤكداً أن انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة القديمة لا يعني فقدان المواطنين لحقهم، حيث تستمر الإجراءات وفق الآليات التي يحددها المصرف.

وتأخرت عملية استبدال العملة القديمة في محافظة الرقة نتيجة غياب عدد من المؤسسات المصرفية عن الخدمة خلال السنوات الماضية، ولا سيما المصرف العقاري والمصرف الزراعي، حيث يجري العمل على إعادة تفعيل دورهما واستئناف خدماتهما المصرفية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية وتخفيف الضغط عن المراكز الحالية.