تنافسية عالية ومستويات مهارية واعدة في بطولة الحرية الاحترافية للكيك بوكسينغ

“في حدا هون”.. الصوت الذي كسر صمت الممرات المظلمة في سجن صيدنايا
ابتكارات طلابية متميزة في معرض مشاريع المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق
إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة الصليب المقدس بدمشق
انتهاء ترميم طريق كفرنبودة- قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي 
تتويج الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في سوريا
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