لجنة مركزية تتفقد سلامة مصادر المياه في مصياف

ناشرون سوريون من تركيا يعرضون إصداراتهم الجديدة لجمهور معرض دمشق الدولي للكتاب
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تباين آراء المواطنين في درعا حول جودة الخبز ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوضح
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حملة “وعيك بعملك” تعزّز الوعي بمخاطر حرائق المحاصيل في القنيطرة
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