هيئة الاستثمار تبحث مع وفد ألماني الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا

دمشق-سانا



بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، مع وفد استثماري ألماني برئاسة مايكل سوس، ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط، الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وآفاق إقامة شراكات.



وذكرت هيئة الاستثمار السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الجانبين ناقشا تطورات البيئة الاستثمارية بما يؤسس لشراكات استثمارية مستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في سوريا.



وأكد الهلالي التزام الهيئة بترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في عرض الواقع الاستثماري، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم استناداً إلى معلومات دقيقة وموثوقة، ويوفر صورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في سوريا، مبيناً أن حجم الاحتياج في السوق السورية يوفر للمستثمرين فرصاً لتحقيق عوائد استثمارية تُعد من بين الأسرع والأعلى في المنطقة.

ولفت الهلالي إلى أن الفرص الاستثمارية في سوريا تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، اللذان يُعدّان من أكثر القطاعات احتياجاً للاستثمارات في المرحلة الراهنة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاقها لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسيرة التنمية.

كما استعرض الهلالي أبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي والمشاريع التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مشاريع إعادة تأهيل وتطوير مطاري دمشق الدولي وحلب الدولي، والتحسن المتواصل في قطاع الكهرباء، وعودة شركات النقل الجوي إلى السوق السورية من خلال دخول شركة فلاي ناس، إضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها قريباً.



وأشار إلى دخول شركة زين، إحدى أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، كمشغل اتصالات جديد، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين وعودة الاستثمارات النوعية.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تنامي اهتمام الشركات والمستثمرين الأجانب باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، بالتزامن مع الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات الناظمة، وتبسيط الإجراءات، واستقطاب رؤوس الأموال للمساهمة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.