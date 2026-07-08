مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب السعودية لمشاريع غذائية استراتيجية

دمشق-سانا

وقع وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية عماد المهيدب، مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك في مبنى الصندوق بدمشق، بحضور مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي.

وتركز مذكرة التفاهم على مشاريع تربية الأبقار وإنتاج الألبان والأجبان، بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات الأوروبية العالمية الرائدة والمتخصصة في صناعة الألبان والأجبان، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتعزيز سلاسل القيمة، والارتقاء بالصناعات الغذائية في سوريا.

دعم التنمية الزراعية

وأوضح الصالحاني في تصريح لـ سانا، أن المشاريع تستهدف تطوير أساليب الإنتاج وزيادة المحصول والإنتاجية، بمشاركة شركات أجنبية ستنقل خبراتها إلى المزارعين، بما يعزز دورهم في عملية التنمية، مؤكداً حرص الصندوق على تحقيق أكبر عائد استثماري للشعب السوري من خلال أساليب علمية وحديثة ومتابعة مستمرة، بما يسهم في رفد خزينة الدولة بدخل مستدام.

من جانبه، أكد الهلالي أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة المهيدب يشكل خطوة مهمة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في سوريا، موضحاً أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الحليب ومشتقاته، بل يشمل أيضاً القطاع الزراعي وتربية الأبقار، إلى جانب تدريب المزارعين وتأهيلهم وتزويدهم بالآلات والمعدات وأحدث التقنيات.

وأوضح الهلالي أن المشروع سيسهم في تشغيل أعداد كبيرة من اليد العاملة في قطاع تربية الأبقار والزراعة المرتبطة به، إضافة إلى إعادة تشغيل اثنين من أكبر مصانع إنتاج الحليب في سوريا، كانا توقفا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب، مبيناً أن إقامة منظومة متكاملة بالتعاون مع إحدى أكبر المجموعات المتخصصة في هذا القطاع تمثل إنجازاً مهماً لسوريا.

مقومات استثمارية واعدة

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب الاستثمارية عماد المهيدب، أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، بما تضمه من موارد طبيعية وكفاءات بشرية وموقع جغرافي متميز، مشيراً إلى أن المجموعة عملت في سوريا في مجالات متعددة انطلاقاً من إيمانها بإمكانات البلاد.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود هيئة الاستثمار السورية لدعم الشراكات النوعية، واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر التنموي، وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الوطنية، بما يحول الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشاريع إنتاجية تسهم في توطين الصناعات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتأسست مجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية عام 1946، وتعمل في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والصناعة، والبنية التحتية، والعقارات، والاستثمار المالي، ولها استثمارات في سوريا.