انخفاض سعر الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية‌‏ ‏

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دمشق-سانا ‏

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انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 50 ليرة سورية جديدة، ‌‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأربعاء.‏

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الخميس، بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏17050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16750 ليرة ‏للشراء. ‏

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14600 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14300 ‌‏ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4107 دولارات. ‏

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وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‌‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‌‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً ‌‏وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‌‏الصاغة في ‏المحافظات. ‏