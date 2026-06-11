دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 50 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأربعاء.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الخميس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16750 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14600 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14300 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4107 دولارات.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
انخفاض سعر الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية