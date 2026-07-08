باحثون صينيون يكشفون سر صناعة مجوهرات ذهبية عمرها خمسة قرون

بكين-سانا

أعاد باحثون صينيون اكتشاف تقنية تقليدية نادرة لصناعة المجوهرات الذهبية تعود إلى عهد أسرة مينغ، بعد أن بقيت تفاصيلها مجهولة لقرون، في اكتشاف يسلط الضوء على المهارات الحرفية المتقدمة التي امتلكها الصاغة في الصين القديمة.

ونقل موقع “رامبلر نوفوستي” الروسي أمس الثلاثاء عن باحثين من جامعة الصين لعلوم الأرض، أن الفريق تمكن من كشف أسرار تقنية “جين تشي سي” التي تعود إلى عهد أسرة مينغ، بعد دراسة أقراط ذهبية عُثر عليها في قبر الأمير تشو زايرونغ الذي توفي عام 1545، حيث تبين أن الحرفيين اعتمدوا أسلوباً مبتكراً يقوم على طي صفائح ذهبية شديدة الرقة بدلاً من استخدام الأسلاك الذهبية التقليدية.

وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور تيان تشيهاو أن الفريق أعاد تصنيع قطعة ذهبية مشابهة للأصل باستخدام تقنية الهندسة العكسية، مع فارق بسيط في الوزن، لافتاً إلى أن الذهب الخالص كان عنصراً أساسياً لنجاح هذه الطريقة، نظراً لقدرته على تحمل عمليات الطي المتكررة، في حين تعرضت معادن أخرى مثل الفضة والألمنيوم للتشقق.

وأشار الباحثون إلى أن الحرفيين القدماء ربما استخدموا أدوات مصنوعة من أحجار مثل اليشم والعقيق لتشكيل الذهب، وأن إنجاز قرط واحد بهذه التقنية كان يتطلب يوماً كاملاً من العمل الدقيق.

وتعود أهمية هذا الاكتشاف إلى أنه يقدم فهماً أعمق لتطور الصناعات اليدوية وتقنيات صياغة الذهب في الصين القديمة، ويكشف جانباً من الإبداع الحرفي الذي بلغته أسرة مينغ التي حكمت الصين لنحو 276 عاماً.