سوريا تتابع مشاركتها في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وقمة الذكاء الاصطناعي بجنيف

جنيف-سانا

تابعت سوريا مشاركتها في أعمال أسبوع جنيف الرقمي رفيع المستوى، من خلال وفد رسمي يترأسه المدير العام للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات خالد الحمصي، حيث شارك في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2026)، كما حضر الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية “الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام” التي انطلقت اليوم في مركز “باليكسبو” للمعارض والمؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث ألقت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان – مارتن كلمة أكدت فيها أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم التنمية المستدامة، كما ألقى المستشار الفيدرالي السويسري ألبرت روستي كلمة باسم الدولة المضيفة، إلى جانب كلمات لكل من رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، ورئيسة آيسلندا هالا توماسدوتير، ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين لي له تشنغ، بينما ألقى غي رايدر كلمة ممثلاً للمكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة، وتضمن الافتتاح عرضاً لنائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ورسالة تُليت نيابة عن قداسة البابا لاون الرابع عشر.

ويناقش المشاركون في القمة، التي تستمر حتى العاشر من تموز الجاري، عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها، وتعزيز الاستخدام المسؤول لها، وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض السبل الكفيلة بتسخير هذه التقنيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات.

وتُنظم القمة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، بالشراكة مع أكثر من خمسين وكالة ومنظمة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع حكومة الاتحاد السويسري، ضمن فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع صناع القرار وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لبحث مستقبل التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

وتأتي مشاركة سوريا في هذه المحافل الدولية تأكيداً على حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات الأممية المتخصصة، ومواكبة التطورات العالمية في قطاعي الاتصالات والتحول الرقمي، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم جهود تطوير البنية الرقمية، وتعزيز مسيرة التحديث التقني في سوريا.

وكانت انطلقت، أول أمس الإثنين، في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف السويسرية، فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، إلى جانب عدد من قادة الدول والوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي.



وتزامن انعقاد الحوار مع انطلاق منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي للصالح العام، التي تستضيفها مدينة جنيف حتى العاشر من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية.