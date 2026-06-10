17.6 مليون ليرة سورية جديدة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء، انخفاضاً في قيمة التداولات مقارنة بجلسة الأمس، حيث بلغت 17.659 مليون ليرة سورية موزعة على 462 صفقة شملت 627,675 سهماً.

ويأتي هذا التراجع بعد جلسة الثلاثاء التي وصلت قيمة التداولات فيها إلى 24.964 مليون ليرة سورية عبر 365 صفقة شملت 385,692 سهماً، ما يعكس تراجعاً في السيولة رغم ارتفاع عدد الصفقات وحجم الأسهم المتداولة اليوم.

وسجلت الشركة الأهلية للنقل أعلى نسبة صعود بلغت 5 بالمئة، مغلقة عند 146.64 ليرة للسهم، لتؤكد حضورها كأقوى الأسهم أداءً في الجلسة، وعلى الخط نفسه تقدم كلٌّ من شهبا بنك بنسبة 4.99 بالمئة عند 55.12 ليرة، والبنك الوطني الإسلامي بنسبة 4.99 بالمئة مغلقاً عند 18.92 ليرة، في أداء يعكس نشاطاً لافتاً في القطاع المصرفي.

ولم يتأخر بيمو السعودي الفرنسي عن المشهد، مسجلاً 4.96 بالمئة عند 21.16 ليرة، تلاه مباشرة الائتمان الأهلي بنسبة 4.94 بالمئة عند 14.65 ليرة، ثم شركة الشرق التي صعدت 4.83 بالمئة لتغلق عند 21.07 ليرة.

وفي المراتب المتوسطة، سجل فرنسبنك سوريا ارتفاعاً بنسبة 2.61 بالمئة عند 27.95 ليرة، وقطر الوطني سوريا بنسبة 2.17 بالمئة عند 20.71 ليرة، ليكتمل مشهد الارتفاعات المصرفية المتنوعة.

أما في القطاع الصناعي، فقد سجّل إسمنت البادية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 3.59 بالمئة عند 906.31 ليرة، بينما اختتمت الأهلية للزيوت النباتية القائمة بصعود 1.56 بالمئة عند 359.97 ليرة، لتبقى ضمن المسار الإيجابي رغم وتيرة الارتفاع الأهدأ.

وبقيت مجموعة من الأسهم خارج حركة تداولات الجلسة تماماً دون تسجيل أي صفقة واحدة، لتشكّل ما يشبه المنطقة الصامتة في مقابل الارتفاعات والانخفاضات التي شهدتها بقية السوق.