الحصري: توقيع مذكرات تفاهم مع فرنسا لدعم قطاع الطيران والشحن الجوي

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها اليوم الثلاثاء بدمشق مع الجانب الفرنسي في مجالات الطيران المدني والملاحة الجوية والشحن الجوي، تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم تطوير قطاع الطيران السوري.



وأوضح الحصري في تصريح لـ سانا، أن الهيئة العامة للطيران المدني السورية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الفرنسية، تهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني بما يسهم في إعادة اندماج سوريا ضمن منظومة الطيران العالمية، بما في ذلك المنظومة الأوروبية.



وأشار إلى أن هذه المذكرة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين الهيئة ووزارة النقل الفرنسية، وصولاً إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم، تمهيداً للانتقال إلى مراحل متقدمة من التعاون بين الجانبين.



ولفت الحصري إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “تالس” الفرنسية، تختص بتطوير خدمات الملاحة الجوية في سوريا، إلى جانب التدريب ودعم الجوانب الفنية المرتبطة بتحديث قطاع الملاحة الجوية، وزيادة كفاءة إدارة الحركة الجوية.



وبين الحصري أن الشركة السورية القابضة للطيران وقعت مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية كبرى متخصصة في الشحن الجوي تركز على تطوير قطاع الشحن الجوي، وتتضمن استخدام طائرات شحن لصالح السورية القابضة للطيران، بما يسهم في تفعيل دور الشحن الجوي في سوريا، وتعزيز قدراته خلال المرحلة المقبلة.

ووقعت سوريا وفرنسا اليوم إعلان نوايا ومذكرات تفاهم واتفاقات في ختام اجتماع طاولة مستديرة في قصر الشعب بدمشق، لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.